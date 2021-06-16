Yolun karşısına geçmeye çalışırken feci şekilde can verdi - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışırken feci şekilde can verdi

Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmekte olan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki kazada Söke'den Didim yönüne giden Burak K. yönetimindeki 35 ZDR 89 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp karayoluna düşen Aydın Gövenez ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 43 yaşındaki Gövenez hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Kaza anını kameralar kaydetti"

Kameralara yansıyan kazada, otomobilin çarpma anı ve Aydın Gövenez'in metrelerce havaya fırladığı o anlar yer aldı. Söke'ye bağlı Akçakonak Mahallesi sakinlerinden olan Aydın Gövenez'in bir fabrikada kepçe operatörü olarak çalıştığı öğrenildi.