Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı zihinsel engelli İsmail, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı zihinsel engelli İsmail, yaşamını yitirdi

25.10.2020 12:40
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı zihinsel engelli İsmail, yaşamını yitirdi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan zihinsel engelli İsmail Baş (16), hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan zihinsel engelli İsmail Baş (16), hayatını kaybetti.

Kaza, 23 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında, Bolvadin- Emirdağ kara yolunun Belediye Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolvadin'den Emirdağ yönüne giden M.Y.'nin (35) kullandığı 03 SG 045 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yüzde 50 zihinsel engelli İsmail Baş'a çarptı. Savrulan İsmail Baş, başını asfalt zemine vurup, ağır yaralandı. İsmail Baş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan İsmail Baş, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Olay yerinde jandarmaya ifade veren otomobil sürücüsü M.Y. ise daha sonra serbest bırakıldı.

İsmail Baş için dün Bolvadin Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirlerine uyularak yapılan törene Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasin Evcin, Bolvadin Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ile koruyucu ailesi ve Bolvadin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri katıldı. İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından İsmail Baş'ın cenazesi toprağa verildi.

Kendisi gibi ailesinin de zihinsel engelli olduğu belirlenen İsmail Baş'ın 2010 yılında devlet korumasına alındığı, 2013 yılından itibaren ise Bolvadin'de koruyucu aileye verildiği öğrenildi.


- Afyonkarahisar
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı zihinsel engelli İsmail, yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı zihinsel engelli İsmail, yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı zihinsel engelli İsmail, yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı zihinsel engelli İsmail, yaşamını yitirdi

Otomobil, Bolvadin, Engelli, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı zihinsel engelli İsmail, yaşamını yitirdi - Son Dakika

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