Son dakika haberleri! Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada - Son Dakika

BURSA'da, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı çocuk, yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen çocuğa, yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, hafif yaralandı. Çocuk, kazanın ardından babasına koştu. Çocuğa çarpan araç durmazken, çocuğun sağlık durumunu kontrol eden babası, ardından yoluna devam etti. O anlar ise bir iş yeri güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.