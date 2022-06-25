Son dakika! Otomobilin düğün alanında beş kişiyi yaralamasını güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika
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Son dakika! Otomobilin düğün alanında beş kişiyi yaralamasını güvenlik kamerası kaydetti

25.06.2022 18:30

Son dakika haberleri: Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin düğün yapılan alana girerek beş kişiyi yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin düğün yapılan alana girerek beş kişiyi yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gazi Mahallesi Dr. Vahdi Yamalik Caddesi'nde yapılan düğün alanına giren E.D. yönetimindeki 42 AY 616 plakalı otomobil, beş kişiyi yaraladı.

Yaralanan K.K, K.G.K, M.T, H.K. ve Y.K. ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan K.K, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Sürücü ile otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Otomobilin düğün alanında beş kişiyi yaralamasını güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Otomobilin düğün alanında beş kişiyi yaralamasını güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika
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