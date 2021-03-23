Otomobilin gösterge panelini 2 dakikada çalan hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Otomobilin gösterge panelini 2 dakikada çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

23.03.2021 04:32
Otomobilin gösterge panelini 2 dakikada çalan hırsızlar güvenlik kamerasında, System.String[]

EYÜPSULTAN'da maskeli hırsızların, park halindeki otomobilin 'hayalet ekran' olarak adlandırılan gösterge panelini 2 dakikada çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

EYÜPSULTAN'da maskeli hırsızların, park halindeki otomobilin 'hayalet ekran' olarak adlandırılan gösterge panelini 2 dakikada çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Eyüpsultan'da geçtiğimiz Salı saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş insanı Ali Yılmaz'a ait 34 DJY 195 plakalı aracın yanına plakası alınamayan bir otomobille gelen maskeli hırsızlar Yılmaz'a ait aracın 'hayalet ekran' olarak adlandırılan gösterge panelini çaldı. Hırsızların aracın gösterge panelini çalma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Komşularının haber vermesiyle Yılmaz, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçta detaylı inceleme yaptı. Araç sahibinden de olay hakkında bilgi alan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polis ekipleri şüphelilerin kaçtığı aracın yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

KOMŞUMUZ HABER VERDİ

DHA mikrofonlarına konuşan aracın sahibi Ali Yılmaz, "Olay sabah saat 06.28 civarlarında oluyor ama 06.40 sıralarında komşularımız tarafından fark edilip, tabi hırsızlara müdahale etmeye çalışmışlar ama hırsızlar öndeki hayalet göstergeyi çoktan sökmüşler. Aracın bagaj kısmında yaklaşık 6 bin liralık kayıt cihazları da vardı onları da almışlar. Biz 06.45 sıralarında koşturarak geldiğimizde, hırsızlar yaklaşık 2 dakikada söküp gitmişler. Aracımı servise bıraktım, benimle birlikte 2 araç daha aynı şikayette servise başvurmuş. İki aracında sökülen hayalet ekran gösterge panelleri nedeniyle servise getirilmiş. İnşallah bir başkasının da başına gelmesin. Dikkat etmek gerek, bu aralar herkes diyor bunu" dedi.

GÖSTERGE PANELİNİ 2 DAKİKADA SÖKÜP GİTTİLERGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sabah saat 06.27'de hırsızların aracın otomobil ile yakınına gelerek durduğu görülüyor. Görüntülerde 06.28'de otomobilin yanına gelen hırsızlardan biri araçtan inerek önce elindeki fener ile otomobilin içini kontrol ediyor. Daha sonra aracın arka kapısını açarak içeriye giriyor. Araçtan inen şüpheli ön kapıyı açarak tekrar aracın içine giriyor. Bir süre aracın içinde oyalanan şüpheli aracın gösterge panelini yerinden sökerek geldiği aracın içine koyuyor. Daha sonra saatler 06.30'u gösterdiğinde ise geldikleri araca binen şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşıyor.


- İstanbul
Otomobilin gösterge panelini 2 dakikada çalan hırsızlar güvenlik kamerasında
Otomobilin gösterge panelini 2 dakikada çalan hırsızlar güvenlik kamerasında
Otomobilin gösterge panelini 2 dakikada çalan hırsızlar güvenlik kamerasında
Otomobilin gösterge panelini 2 dakikada çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Ali Yılmaz, İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin gösterge panelini 2 dakikada çalan hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika


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