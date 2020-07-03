Son dakika haberleri: Otomobilin kaldırımdaki yayaya çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altay Mahallesi 7 Eylül Caddesi'nde ilerleyen Kadir İ. (19) idaresindeki 45 AEV 067 plakalı otomobil, kasisten geçtiği sırada sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayten Öztürk'e (42), ardından bir iş yerinin vitrinine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün sokaktaki yayaya çarpma anı yer aldı.

Kaza görüntülerinin kaydedildiği iş yerinin sahibi Bilgin Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz de çok korktuk. İçeride 3 müşterim vardı. Fren yerine gaza basan bir genç, kadına çarpıp öbür taraftaki kolona çarparak durabildi." diye konuştu.