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Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi - Son Dakika

Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi

29.11.2021 12:04

Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada otomobil önce yoldan geçen yayaya çarpıp sonra marketin içine daldı.

Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada otomobil önce yoldan geçen yayaya çarpıp sonra marketin içine daldı. 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gölcük ilçesi eski garajlar mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametinden Değirmendere istikametine seyir halindeki E.B. idaresindeki 41ABM 977 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yoldan geçen A.K.E. isimli yayaya çarptı, daha sonra ise yol kenarındaki markete daldı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü E.B., itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çıkarıldı. Yaralanan A.K.E. ve E.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkmasının ardından markete dalması, kazayı gören vatandaşların ise yardım için sürücünün yanına koştuğu görülüyor.

Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi

Değirmendere, Otomobil, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi - Son Dakika


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