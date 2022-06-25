Otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Yenimahalle'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İ.K, kullandığı kamyoneti dün öğle saatlerinde Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki bulvarda park ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı.
İ.K'ye refüje yaklaştığı sırada Y.K'nin kullandığı 06 CIU 203 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafına savrulan İ.K. yaralandı.
Olay yerine çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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