OTOMOBİLİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da, Ramazan Kırınfil'in, otomobilinde boğazı kesilip öldürülmesi ve yüklü miktarda parasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Ramazan A. (22), Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Kemer Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ramazan A.'nın işlemleri sürerken, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı timleri de Kemer Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hastanedeki işlemleri sonrası Ramazan A., çelik yelek giydirilmiş şekilde adliyeye getirildi. 'Silahla tasarlayarak öldürme ve yağma' ile suçlanan cinayet şüphelisi Ramazan A., ilk olarak savcıya ifade verecek, ardından da hakim karşısına çıkacak.

SADECE BOĞAZI KESİLMEMİŞ

Öte yandan cinayet şüphelisi Ramazan A.'nın olay sırasında arka koltukta bulunduğu ve ilk olarak Ramazan Kırınfil'i sağ karın boşluğundan 3-4 kez bıçakladığı, ardından boğazından yaraladığı, Kırınfil'in ölmediğini anlayınca da boğazını tamamen kestiği tespit edildi.

ARAÇTAN VE EVDEN ÇIKAN PARALAR

Jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ramazan Kırınfil'in aracından 247 bin lira, cinayet şüphelisi Ramazan A.'nın evininin banyosundaki bölmeden ise 8 bin 400 dolar, 14 bin paunt ve 13 bin lira bulunduğu öğrenildi. Ramazan A.'nın olayla ilgili ifade vermekten kaçındığı belirtilirken, jandarmanın 24 saat içerisinde cinayetin tüm detaylarını ortaya çıkardığı kaydedildi. (DHA)