Son dakika haberleri: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eşme Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Alemdar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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