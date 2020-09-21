İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Otomobilinin kaputuna çıkan saldırganı 2 kilometre uzaklıktaki emniyet müdürlüğüne götürdü

BURSA'da Osman T. (20) otomobiliyle, köpeğe çarpmasından sorumlu tuttuğu Yasemin Erdem'in (35) aracının önünü keserek, 2 akrabasıyla Erdem'in otomobilini tekmeledi. Erdem'in, otomobilinin kaputuna çıkan Osman T.?yi 2 kilometre uzaklıkta polis merkezine götürdüğü anlar ise kameralarca kaydedildi. Otomobiline saldıran 3 kişiden şikayetçi olan Erdem, "Polisler kaputta birini görünce şaşırdı. Hala o felaket anlarını yaşıyoruz" dedi.