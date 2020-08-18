Son dakika haberleri: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Otomobil sürücüsü Serhat A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Tunçer, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serhat A. idaresindeki 81 AAP 723 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kapıcı mevkisinde kavşaktan manevra yapan Mustafa Tunçer'in kullandığı 81 DA 138 plakalı motosikletle çarpıştı.

Düzce 'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:00

Kaynak: AA

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