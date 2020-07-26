Son dakika haberleri... Otomobille çarpışan motosikletli hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan ve ağır yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Manavgat- Oymapınar yolu Manavgat Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oymapınar istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hüseyin Akkurt'un kullandığı 07 GDY 24 plakalı motosiklet, Manavgat Şelalesi yakınlarında virajı alamayarak ters şeride geçti. Bu sırada motosiklet, karşıdan gelen Gözde Ş.'nin kullandığı 07 LM 313 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletiyle birlikte yola savrulan kasksız sürücü Hüseyin Akkurt ağır yaralandı. Akkurt, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen Akkurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkurt un cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi - ANTALYA