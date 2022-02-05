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Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

05.02.2022 22:11
Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

Son dakika habere göre BURSA'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

BURSA'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz Doğan A. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet, cadde üzerinden geri manevra yapan Yusuf Gürbüz (35) yönetimindeki 16 TD 628 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet 20 metre sürüklendi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Ramazan Gököz (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
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İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika
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