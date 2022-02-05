Son dakika haberleri! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika

BURSA'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz Doğan A. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet, cadde üzerinden geri manevra yapan Yusuf Gürbüz (35) yönetimindeki 16 TD 628 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet 20 metre sürüklendi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Ramazan Gököz (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.