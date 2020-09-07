Son dakika haberleri: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı - Son Dakika

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

ANTALYA'da otomobille çarpışan motosiklet üzerindeki iki polis memuru yaralandı. Otomobilde bulunanlar ise kaza sonrası refüje oturup büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde aynı istikamette seyir halinde bulunan Motosikletli Yunus Timi ile Hüseyin Erkan yönetimindeki 06 AZ 4480 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yerde sürüklenerek yol ortasında durdu. Motosiklet üzerindeki polis memurları Ö.V. ile A.S. yaralanırken ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarını yakında bulunan hastanelere götürdü. Kaza sırasında otomobilde bulunan sürücü Erkan'ın yakınları refüje oturarak büyük üzüntü yaşadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından motosiklet ve araç yol ortasından kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaza sırasında otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Erkan'ın oğlu Ramazan Erkan, 'Işıktan polislerle birlikte aynı istikamete doğru dönüş yaptık. Refüjdeki yasal olmayan bir geçiş yerinde motosikletli biri vardı. Motosikletli polisler o motorluyu durdurmak için önümüzden geçmeye çalıştı. Biz frene bastık ama motosikletin arka tarafı yolda kaldığı için çarptık. Annem, eşim ve çocuklarım vardı araçta, 5 kişiydik. İnşallah polislerimiz iyidir" dedi.