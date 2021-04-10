Son dakika haberleri... Otomobille kamyonete çarptığı kazada yaralanan Tuba kurtarılamadı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, refüj düzenlemesi için bölgede bulunan kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Tuba Daloğlu (35), 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Mart'ta Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, refüj düzenlemesi için yola park edilen, belediyeye ait kamyonete, Tuba Daloğlu'nun kullandığı 27 EL 546 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön bölümü kamyonetin altına giren otomobildeki Daloğlu ve 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu kritik olan Tuba Daloğlu, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede, bu sabah yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk annesi olan Tuba Daloğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.