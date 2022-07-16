Uzun süre otomobille kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Uzun süre otomobille kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı

16.07.2022 09:57

Uzun süre otomobille kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı Kocaeli'de uzun süre otomobilli şahıslar tarafından kovalanan genç, silahlı saldırıya uğradı.

Uzun süre otomobille kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı

KOCAELİ - Kocaeli'de uzun süre otomobilli şahıslar tarafından kovalanan genç, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurulurken, otomobilde bulunan kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

Olay, saat 03.30 sıralarında İzmit ilçesi Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen O.D., bir süre yayan olarak kaçtığı otomobilden silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı neticesinde O.D., bacağından vurularak yere yığıldı, otomobilde bulunan kişi veya kişiler ise olay yerinden kaçtı. Yaralı O.D. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye götürdü. O.D.'nin otomobille uzun süre kovalandığı öğrenildi.

Çevrede kovan araması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzun süre otomobille kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzun süre otomobille kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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