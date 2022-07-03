Son dakika... Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı

03.07.2022 21:13

Son dakika haberler... Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya- Isparta karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir istikametinden Konya'ya giden D.Ç. idaresindeki 35 BDP 313 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen, K.A. idaresindeki 06 BCA 401 plakalı Nissan marka otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralıları kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde, 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Veli Büyükaydın, Sait Belgemen, Şeval Karabulut ve Nisa Nur Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aynı araçta bulunan D.Ç. ve A.B. ile 35 plakalı araçta bulunan K.A. ve E.C.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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