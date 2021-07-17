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Son dakika haberleri... Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı (2)

17.07.2021 16:39
Son dakika haberleri... Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı (2), System.String[]

Son dakika haberler... POLİS MEMURUNUN EŞİ DE AĞIR YARALIAntalya'nın Akseki ilçesinde, polis memuru İsa Karadine ile oğlu Emir Çetin Karadine'nin yaşamını yitirdiği kazada, eşi Hazal Karadine'nin ağır yaralandığı öğrenildi.

POLİS MEMURUNUN EŞİ DE AĞIR YARALI

Antalya'nın Akseki ilçesinde, polis memuru İsa Karadine ile oğlu Emir Çetin Karadine'nin yaşamını yitirdiği kazada, eşi Hazal Karadine'nin ağır yaralandığı öğrenildi. 5 yaralıdan 1'i olan Hazal Karadine'nin, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),


Son dakika haberleri... Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Son dakika haberleri... Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Son dakika haberleri... Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Son dakika haberleri... Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı (2)

Polis Memuru, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Son Dakika


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