Son dakika haberleri... Otomobiller kavşakta çarpıştı; 3 yaralı
Son dakika güncel haberine göre Kaza yapan araçlardan detaylar Polisin incelemesi Yaralı vatandaştan detay Bölgeden detaylar Orhangazi-Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kavşaktan geçiş yapmak isteyen KSS'deki bir maden kuruluşunun çalışanlarını taşıyan otomobile...
Kaza yapan araçlardan detaylar
Polisin incelemesi
Yaralı vatandaştan detay
Bölgeden detaylar Orhangazi- Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kavşaktan geçiş yapmak isteyen KSS'deki bir maden kuruluşunun çalışanlarını taşıyan otomobile Bursa istikametine gitmekte olan bir başka otomobil çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü ile birlikte maden kuruluşunun bir çalışanı yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:10
Kaynak: AA
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