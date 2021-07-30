Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Ülkenin dört bir tarafında yangınla mücadele edilirken, tüm uyarılara rağmen, hala bazı vatandaşların tedbirsizlikleri nedeniyle yeni yangınlar meydana geliyor.

TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde, bariyer kenarındaki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangına Büyükşehir itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yoldan geçen araçtan atılan yanıcı bir maddenin neden olduğu üzerinde durulan yangın, büyümeden söndürüldü.

Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. - MERSİN