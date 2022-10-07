Oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı

07.10.2022 05:26

Adana'da bir kişi oturduğu binanın merdivenlerini ateşe vererek kendini eve kilitledi.

Adana'da bir kişi oturduğu binanın merdivenlerini ateşe vererek kendini eve kilitledi. İtfaiye yangını söndürdükten sonra polis eve operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.K. oturduğu binanın merdivenlerini yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Ardından S.K. kendini eve kilitledi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.

Polis yaptığı araştırmada, S.K'nın yangını çıkarttığını ve kendisini eve kilitlediğini tespit etti. S.K, polisin "teslim ol" çağrılarını aldırmayınca, bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, S.K'nın kendini kilitlediği eve operasyon düzenledi. Evin kapısını kırarak içeri giren polis, S.K'yı yakalayarak gözaltına aldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı - Son Dakika
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