Son dakika haberleri | Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden oyuncu Ayşegül Atik, son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haberleri | Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden oyuncu Ayşegül Atik, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gören Atik'in cenaze namazı, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine katılan Atik'in eski eşi Ali Atik, oyuncunun son yıllarda kanser hastalığına yakalandığını belirterek, "Çok çaba gösterdi. Hastanedeki görevliler ve doktorlar da çok çaba sarf etti. Ancak yenemedi, maalesef yenildik. Hayatın kaçınılmaz sonlarından biri de bu. Yapacak bir şey yok. Üzüntülerimiz çok fazla ama geriye dönüp bakıldığında ona olan bu sevgi selini görmek ve yaşamak çok büyük mutluluk." diye konuştu.

Ali Atik, Ayşegül Atik'in çok iyi bir insan ve anne olduğuna da değinerek, Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuyken tanıştıklarını ve orada başlayan beraberliğin yıllarca sürdüğünü ifade etti.

Usta oyuncunun arkada çok güzel iki evlat bıraktığını ifade eden Ali Atik, "Ne mutlu bize ve ona. Sevildiğini biliyorduk ama bugün burada bir kez daha anladık. Nur içinde yatsın." diye konuştu.

Sanatçının oğlu Alper Atik ise annesiyle son günlerinde hep beraber olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aslında 2-3 yıllık bir sürecin son 1,5 ayını hastanede tedaviyle geçirdi. Çok üzücü bir şey, çok üzüldük. Hep beraberdik. Bir gün kötü oldu, o gün de yoğun bakıma aldılar. Hiç istemiyordu yoğun bakıma gitmeyi ama orada da Allah uzun tutmadı onu. Herkesin gönlünde taht kurmuş biri. Mesajlar, telefonlar, ben yani inanamadım bu kadar da çok olduğuna. Hiç tanışmamış sadece televizyondan tanıyanlar için de bir anne, bir teyze, bir kardeş gibiydi. Gerçek hayatta neyse oydu aslında. Acımız büyük."

Cenaze namazına Ayşegül Atik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Atik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Ayşegül Atik

Asıl adı Mürşide Arsoy olan Ayşegül Atik, 1948'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan usta oyuncu, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde dersler veren Ayşegül Atik, "En Son Babalar Duyar" dizisinde de rol almıştı.

Sanatçı, "Şen Yuva" ve "Kısmetim Otel", "Kartallar Yüksek Uçar", "Sen de mi Şakir", "Alıştık Artık" gibi yapımların yanı sıra Devlet Tiyatrosunda "Gömü", "Ezgiler Ezgisi", "Ceza Kanunu", "Yollar Tükendi"nin de aralarında bulunduğu birçok oyunda rol almıştı.

Erenköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:43 Kaynak: AA

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