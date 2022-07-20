Öz İplik İş Sendikası Karabük Şubesinden üyelerine yapılan saldırıya kınama

Öz İplik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yavuz Bayıryol, tekstil fabrikasında çalışan üyelerinin darbedilmesini kınadı.

Bayıryol, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, üyeleri Zekeriya Çakır'ın başka sendika yöneticilerince evinden alınarak darbedilmesini asla kabul etmediklerini, yargı yoluyla bunun hesabının sorulacağını söyledi.

Çirkin girişimle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Bayıryol, "Söz konusu kişi ve kişiler, yüce yargı önünde hesabını verecektir. Türkiye'nin her bir köşesinde irtifa kaybedenlerin çırpınışlarına, doğrudan uzak çarpıtmalarına, emekçiler prim vermemiştir. Gözünü hırs bürüyen kişiler, sonunda işi zorbalığa dökmüşlerdir. Bu son olay, bizce malum bu kişilerin ve onları sahaya sürenlerin meşrebini ortaya dökmüştür. Emekçi kardeşlerimize, Karabük'ün bütün bileşenlerine, basınımıza bu çirkinliği yapanları şikayet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikalarının, Türkiye'nin dört bir yanında emekçilerin katılımıyla iş kolunun en fazla üyeye sahip olma aşamasında olduğunu vurgulayan Bayıryol, "Bizimle emek mücadelesinde yarışamayanlar, panik içinde emek mücadelesine zarar verme pahasına gerçekle örtüşmeyen yanlışlarla akılları karıştırmaya çalışmaktadır. Biz emek ve hak mücadelesi veriyoruz, kendini bilmezler emekçinin mücadelesine zarar vererek hırsları içinde boğuluyor. Çabaları boşunadır, emek ve hak mücadelesi sürecektir." diye konuştu.

Darbedilen Çakır da başından geçenleri anlattı.

Toplantıya, Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreteri Samet Ceylan, Örgütlenme Uzmanı Sedat Çetin ve sendika üyeleri katıldı.