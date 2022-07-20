Öz İplik İş Sendikası Karabük Şubesinden üyelerine yapılan saldırıya kınama - Son Dakika
Üye Girişi

Öz İplik İş Sendikası Karabük Şubesinden üyelerine yapılan saldırıya kınama

20.07.2022 14:18

Öz İplik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yavuz Bayıryol, tekstil fabrikasında çalışan üyelerinin darbedilmesini kınadı.

Öz İplik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yavuz Bayıryol, tekstil fabrikasında çalışan üyelerinin darbedilmesini kınadı.

Bayıryol, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, üyeleri Zekeriya Çakır'ın başka sendika yöneticilerince evinden alınarak darbedilmesini asla kabul etmediklerini, yargı yoluyla bunun hesabının sorulacağını söyledi.

Çirkin girişimle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Bayıryol, "Söz konusu kişi ve kişiler, yüce yargı önünde hesabını verecektir. Türkiye'nin her bir köşesinde irtifa kaybedenlerin çırpınışlarına, doğrudan uzak çarpıtmalarına, emekçiler prim vermemiştir. Gözünü hırs bürüyen kişiler, sonunda işi zorbalığa dökmüşlerdir. Bu son olay, bizce malum bu kişilerin ve onları sahaya sürenlerin meşrebini ortaya dökmüştür. Emekçi kardeşlerimize, Karabük'ün bütün bileşenlerine, basınımıza bu çirkinliği yapanları şikayet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikalarının, Türkiye'nin dört bir yanında emekçilerin katılımıyla iş kolunun en fazla üyeye sahip olma aşamasında olduğunu vurgulayan Bayıryol, "Bizimle emek mücadelesinde yarışamayanlar, panik içinde emek mücadelesine zarar verme pahasına gerçekle örtüşmeyen yanlışlarla akılları karıştırmaya çalışmaktadır. Biz emek ve hak mücadelesi veriyoruz, kendini bilmezler emekçinin mücadelesine zarar vererek hırsları içinde boğuluyor. Çabaları boşunadır, emek ve hak mücadelesi sürecektir." diye konuştu.

Darbedilen Çakır da başından geçenleri anlattı.

Toplantıya, Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreteri Samet Ceylan, Örgütlenme Uzmanı Sedat Çetin ve sendika üyeleri katıldı.

YORUMLAR
500
Öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen babanın 27 yıl hapsi istendi Öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen babanın 27 yıl hapsi istendi Özçelik İş Sendikasında Değirmenci güven tazeledi Özçelik İş Sendikasında Değirmenci güven tazeledi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz İplik İş Sendikası Karabük Şubesinden üyelerine yapılan saldırıya kınama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:23 Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
14:59 Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
11:16 Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:49:30. #1.12#
SON DAKİKA: Öz İplik İş Sendikası Karabük Şubesinden üyelerine yapılan saldırıya kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement