Son dakika haberleri! Özalp'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son dakika haberleri! Özalp'te Kovid-19 tedbirleri

Bir son dakika haberine göre Van'ın Özalp ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı"Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında ilçedeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve fırınlarda denetlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında ilçedeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve fırınlarda denetlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Emin Polat, İlçe Sağlık Müdürü İlyas Aker ve mahalle muhtarlarının katıldığı denetimlerde, vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konularıyla ilgili uyarıldı. Kaymakam Çelik, vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu ama tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 09:31

Kaynak: AA

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