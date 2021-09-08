Son dakika haberleri... Özbekistan, Afganistan'da "geçici hükümet"in kurulmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Özbekistan'ın Afganistan'da "geçici hükümet"in kurulmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Özbekistan'ın Afganistan'da 'geçici hükümet'in kurulmasını memnuniyetle karşıladığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Bunun ülkede kapsayıcı bir ulusal uzlaşmaya varmanın, sürdürülebilir barış ve istikrarı tesis etmenin başlangıcı olmasını umuyoruz. Afganistan'ın yeni devlet organları ile yapıcı diyalog ve iş birliğini geliştirmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Daha önce Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki iç güçlerin kapsayıcı hükümet kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını desteklediklerini bildirmişti.