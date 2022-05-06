Son dakika haberleri! Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü

06.05.2022 12:08
Son dakika haberleri! Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü

Son dakika haberine göre Özbekistan sınır muhafızlarının ateş açması sonucu 3 Kırgızistan vatandaşının öldüğü bildirildi.

Özbekistan sınır muhafızlarının ateş açması sonucu 3 Kırgızistan vatandaşının öldüğü bildirildi.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, dün Kırgızistan'ın Celal-Abad şehrinde Özbekistan sınırındaki Ala Buka ilçesinde Özbek sınır muhafızlarının Kırgızistan vatandaşına ateş ettiği belirtildi. Açıklamada, Özbek sınır birliklerinin ateş açması sonucu 48, 24 ve 22 yaşlarındaki Kırgızistan vatandaşlarının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayın araştırılması amacıyla Kırgızistan muhafız temsilcisinin Özbekistan sınır muhafız temsilcisiyle görüştüğü ifade edilen açıklamada, tarafların araştırma sonuçlarıyla ilgili görüşmeyi devam ettirme kararı verdiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi. - BİŞKEK

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Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü - Son Dakika


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