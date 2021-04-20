Son dakika haberleri! Özbekistan, Stone City Energy ile 1.2 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı

Özbekistan yönetimi, Surkhandarya bölgesinde termik santral inşası ve elektrik tedariki için Hollanda merkezli Stone City Energy ile 1.2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Özbekistan Enerji Bakanlığı ile Hollandalı şirket Stone City Energy arasında, Surhanderya'da 1560 MW kurulu güçte bir termik santral kurulmasını ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalandı. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplam 1 milyar 200 milyon dolar tutarındaki doğrudan yabancı yatırımla kurulacak santral 2024'te açılacak.

Yıllık gaz tüketimi 2.2 milyar metreküp olan santralde kullanılacak son teknolojiler sayesinde yıllık 1.1 milyar metreküp gaz tasarruf edilecek ve yüzde 63 ile rekor seviyede verimlilik sağlanacak. Tesis için HL sınıfı gaz türbinleri Siemens Energy tarafından sağlayacak.

Termik santralde inşaat döneminde 2 bin, işletme aşamasında ise 150 uzman personel istihdam edilecek. - TAŞKENT