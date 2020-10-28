Son dakika haberleri... Özel çocuk Burak'tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

CUMHURİYETİN ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, İzmir'de büyüme geriliği sendromuyla dünyaya gelen Burak Özbek (8) de bayramı unutmadı. Sevimliliği ile ailesinin ve öğretmenlerinin göz bebeği olan 70 santimetre boyundaki Burak, elinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bedriye Özbek ve Tahir Özbek çiftinin 3 çocuğundan biri olan Burak Özbek'e, anne karnındayken Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism (MOPD) Tip 2 teşhisi konuldu. Nadir rastlanan hastalıklardan biri olan ve bu hastalık nedeniyle yaşıtlarından farklı gelişen Burak Özbek, büyüme geriliği ile birlikte hiperaktivite belirtileri sergiliyor. Burak Özbek, 8 yaşında olmasına karşın 70 santimetre boyunda ve 11 kilo ağırlığıyla dikkat çekiyor. Özel eğitim ve fizik tedavi desteği aldığı kurumda sempatik hareketleriyle sevilen Özbek, resmi bayramlarda okuduğu şiirlerle de ilgi topluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cumhuriyete ve Atatürk'e sevgisini dile getiren Burak, özel eğitim kurumunun maskotu oldu.