Milli Eğitim Bakanlığınca özel çocukların evde aileleriyle birlikte uygulayabilecekleri "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler" serisinin 2 ve 3'üncü ciltleri yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, uzaktan eğitim sürecinde özel çocuklara yönelik yenilikçi ve özgün öğrenme araçları sunulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda tüm öğrencilerle beraber özel çocukların da evde aileleriyle uygulayabileceği eğlenceli ve öğretici etkinlikler takvimi kapsamında hazırlanan "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler" serisinin 1'inci cildinden sonra 2'nci ve 3'üncü ciltleri de yayımlandı.

Etkinlikler serisinin yeni ciltleri, "orgm.meb.gov.tr" adresindeki elektronik kütüphanede yerini aldı.

Takvim, okul öncesi dönemden başlayarak üçüncü kademe düzeyindeki öğrenciler de dahil olmak üzere tüm yetersizlik gruplarına yönelik hazırlandı.

"Yarışma, bilmece, sanat etkinliği, müzik saati, mutfak etkinliği, oyun, iletişim, deney, fiziksel aktivite, günlük yaşam ve günü değerlendirme" bölümlerinden oluşan takvimlerin her bir cildinde, öğrencilerin kalıcı ve kolay öğrenmelerini sağlayan, kazanım odaklı ve öğretici, toplam 20 günlük etkinlik yer alıyor.

Alanında ilk olan bu çalışmalardaki etkinliklerin, uzaktan eğitim sürecinin sona ermesinden sonra okul ortamına da uyarlanarak uyum süreçlerine hızlı ve etkili bir şekilde destek sağlaması hedefleniyor.

"Özel çocukların iyi eğitim alabilmesini için gayret gösteriyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki özel çocukların, anne ve babalarıyla daha önce dijital ortamdaki toplantıda bir araya geldiklerini anımsattı.

Görüşmede ailelerin isteklerini ve beklentilerini aldıklarını belirten Selçuk, "Ailelerin yaşantısını kolaylaştırabilmek, özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için her çeşit gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda özel çocuklarımızla şimdiye kadar birçok yayın paylaştık. 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler' takvimi de bu çalışmalardan biridir. Daha önce 1'inci cildini paylaştığımız bu etkinlik takvimimizin şimdi de 2'nci ve 3'üncü cildini çocuklarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel çocuklara zengin öğrenme ve öğretme süreçleri oluşturarak eğitime katılımlarını artırmayı hedeflediklerini aktaran Selçuk, "Yenilikçi, özgün ve işlevsel etkinliklerden oluşan bu kitaplar sayesinde öğrencilerimiz, yaparak, yaşayarak, daha kalıcı ve daha kolay öğrenebilecekler." değerlendirmesinde bulundu.