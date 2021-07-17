Son dakika haberleri: Özel gereksinimli gencin asker olma hayalini Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi

Son dakika haberler: Özel gereksinimli gencin asker olma hayalini Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi.

Özel gereksinimli gencin asker olma hayalini Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi. Yurt dışında yaşayan Kayapınar ailesi, 20 günlüğüne geldikleri İnönü ilçesinde 18 yaşındaki özel gereksinimli oğulları Eren Muzaffer Kayapınar ile Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Görevli askerlerin yakından ilgilendiği Eren Muzaffer Kayapınar ailesinin temin ettiği jandarma kıyafeti ile fotoğraf çektirdi. Kısa süreli olsa da güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Son Dakika

10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor

İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu

Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı

Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım

Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın

Eski eşi Emine Ün'ün kız kardeşiyle görüntülenen Atilla Karataş: Yanlış anlaşılma olmasın

Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!

Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak