Son dakika haberleri! Özel gereksinimli öğrenciler okullarına kavuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Özel gereksinimli öğrenciler okullarına kavuştu

Son dakika haberlerine göre Özel gereksinimli öğrenciler okullarına kavuştu Okullarına kavuşan özel öğrencilere öğretmenlerinden renkli karşılama Öğretmenler, 3 ay sonra okula dönen özel öğrencilerini müzikle karşıladı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezi, korona virüs nedeni ile eğitimlerine...

Özel gereksinimli öğrenciler okullarına kavuştu

Okullarına kavuşan özel öğrencilere öğretmenlerinden renkli karşılama

Öğretmenler, 3 ay sonra okula dönen özel öğrencilerini müzikle karşıladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezi, korona virüs nedeni ile eğitimlerine ara verilen ve 3 ay sonra okullarına dönen özel çocuklar öğretmenleri okul girişinde müzikle karşıladı. Büyük mutluluk yaşayan öğrencilerin sevinci renkli anlara sahne oldu.

Korona virüs önlemleri kapsamında 16 Mart'a alınan kararla tüm eğitim kurumlarında eğitimlere ara verilmişti. Alınan kararla 3 ay boyunca eğitimlerine ara verilen özel çocuklar, tekrar okullarına döndü. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler, uzun süre okullarından ayrı kalan öğrencilere motivasyon vermek amacı ile okul girişinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Eğitim merkezine servis araçları ile gelen çocuklar, kendilerini kapının önünde karşılayan öğretmenlerini görünce büyük sevinç yaşadılar. Palyaço ve canlı müzikle karşılanan öğrencilerin ateşleri ölçülerek elleri dezenfekte edildi. Çocuklar daha sonra öğretmenleri ile tek tek selamlaştı. Korona virüs önlemleri nedeni ile sarılamayan öğretmen ve öğrencileri ayak topukları ile selamlaştı.

Öğretenleri ile dans eden çocuklar büyük sevinç yaşadı

Daha sonra öğrenciler, canlı müzik eşliğinde öğretmenleri ile stres attı. Öğretmenleri ile dans eden özel çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocuklar dans edip öğretmenleri ile hasret giderdikten sonra sınıflarına kavuştu. Öğrenciler okullarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söylediler. Öğrencilerin sevinci renkli anlara sahne oldu. Oğlunun okula döndüğü için büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Fatma Güney isimli anne, "Pandemi sürecinde evde yazı çalıştık, oyunlar oynadık. Eğitimimize odaklı etkinlikle yaptık. Okulumuzun internet sitesinden derslerimizi takip ettik. Okulumuzun açılacağını duyduğumuzda havalara uçtuk. Okulumuzu, öğretmenlerimizi çok özlediğimiz için bugün mutluyuz. Sabah heyecanla kalktı, 'Anne kıyafetlerimi giydir. Okula gideceğim' dedi. Öğretmenlerinin kendisini karşıladığını görünce şaşırdı. Ama çok sevindi. Bizi çok güzel karşıladılar" dedi.

"Onları dönüşlerinde motive etmek amacı ile müzikle karşıladık"

Çocukları motive etmek amacı ile çeşitli etkinlikle karşıladıklarını belirten Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Nur Kural, "3 aylık pandemi süreci boyunca Sağlık Bakanlığının önerisiyle, Mili Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla eğitimimize ara verdik. Bu süreç içerisinde telefonla aileleri arayarak bilgilendirmeye ve bilgi almaya çalıştık. Evde sıkıldılar, biz de onları çok özledik. Onları dönüşlerinde motive etmek amacı ile müzikle karşıladık. Onların bizleri özlediğini görmek, bizleri de mutlu etti. Kaybettiğimiz 3 aylık süreyi telefi eğitimlerimizle karşılamaya çalışacağız" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Özel gereksinimli öğrenciler okullarına kavuştu

Koronavirüs, Başiskele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 01:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Özel gereksinimli öğrenciler okullarına kavuştu - Son Dakika

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