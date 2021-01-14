Son dakika haberleri! /ÖZEL GÖRÜNTÜYLE/ ATAŞEHİR'DE DEHŞET DAKİKALARI; GENÇ KADINI KOLİ BANDIYLA BAĞLAYIP EVİ ATEŞE VERDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri! /ÖZEL GÖRÜNTÜYLE/ ATAŞEHİR'DE DEHŞET DAKİKALARI; GENÇ KADINI KOLİ BANDIYLA BAĞLAYIP EVİ ATEŞE VERDİ

14.01.2021 06:19
Son dakika haberleri! /ÖZEL GÖRÜNTÜYLE/ ATAŞEHİR'DE DEHŞET DAKİKALARI; GENÇ KADINI KOLİ BANDIYLA BAĞLAYIP EVİ ATEŞE VERDİ, System.String[]

Son dakika haber: ATAŞEHİR'de, eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiği iddia edilen genç kadın, itfaiye ekiplerince yanmaktan kurtarıldı.

ATAŞEHİR'de, eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiği iddia edilen genç kadın, itfaiye ekiplerince yanmaktan kurtarıldı. Yangın söndürülürken, evi ateşe verip kaçtığı iddia edilen Emre Y. yapılan çalışmaların ardından polis tarafından yakalandı.

Yangın, Saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Hüseyin Ağırman Sokak'ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14 katında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan dairenin içerisine girerek elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı olduğu halde mahsur kalan Alev Ş.'yi kurtardı.

ELLERİNDEKİ KOLİ BANDI KAMERAYA YANSIDI

Dumandan etkilenmiş halde itfaiye ekiplerince kurtarılan Alev Ş. sağlık ekiplerine teslim edildi. Alev Ş.'nin ambulansa götürülmesi sırasında ellerindeki koli bantları kameraya yansıdı. Sağlık ekiplerinin ambulansta ilk müdahalesini yaptıkları Alev Ş. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yanan daire tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemi alırken, site sakileri yangın ile ilgili yapılan çalışmaları izledi.

ESKİ SEVGİLİSİ BAĞLAYIP EVİ ATEŞE VERDİ İDDİASI

Polis ekipleri olaya ilişkin çok yönlü araştırma başlattı. Alev Ş.'nin aralarında problemler olan eski sevgilisi Emre Y. tarafından elleri-kollarının koli bandıyla bağlandıktan sonra içeride bırakılarak evinin ateşe verildiği iddia edildi. Olayın ardından kaçtığının görüldüğü ileri sürülen Emre Y. kaçtı. Alev Ş.'nin, daha önce Emre Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

"SEVGİLİSİ EVİ YAKIP KAÇMIŞ"

Bir görgü tanığı, "Sevgilisi evi yakıp kaçmış. Ama kadını kurtardılar. Kadının ellerini ve ayaklarını bağlamışlar. Şuanda kadın kurtuldu. Ambulansla kadını hastaneye kaldırdılar" diye konuştu. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Y. yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten Yaralama ve Yangın Çıkarmak Suretiyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlamasıyla Emre Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! /ÖZEL GÖRÜNTÜYLE/ ATAŞEHİR'DE DEHŞET DAKİKALARI; GENÇ KADINI KOLİ BANDIYLA BAĞLAYIP EVİ ATEŞE VERDİ - Son Dakika


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