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Son dakika haberleri! (Özel haber) Savaş Üner: "Bu sene play-off oynayacağımızı düşünüyorum" - Son Dakika

Son dakika haberleri! (Özel haber) Savaş Üner: "Bu sene play-off oynayacağımızı düşünüyorum"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:12
Son dakika haberleri! (Özel haber) Savaş Üner:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirnespor Başkanı Savaş Üner, "Hedef her sene olduğu gibi şampiyonluk ama bu sene en azından play-off oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, "Hedef her sene olduğu gibi şampiyonluk ama bu sene en azından play-off oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Edirnespor'da başkan Savaş Üner, yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Başkan Üner, takımlarını yeni sezona hazırlamaya başladıklarını aktararak, "Edirne olarak takımımızı hazırlamaya başladık. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Edirne'ye Edirnesporumuza yakışan bir kadro kurarak mücadele eden bir takım oluşturacağız. Hedef her sene olduğu gibi şampiyonluk ama bu sene en azından play-off oynayacağımızı düşünüyorum. Şu an güzel bir kadroya sahibiz. Takviyelerimiz daha olacak. Grubumuzdaki takımlara da başarılar diliyorum. İnşallah hak edenin kazanacağı bir şampiyonluk olur bu yıl. Pandemi sürecinden çıktık. Bu yıl yüzde 50 kapasiteyle seyircili başlayacağız gibi duruyor. Bizim Edirne'mizde 18 yıllık bir hasret vardı. Geçen sene seyircimize kavuşamamıştık ama bu sene seyircimize kavuşmak yüzde 50 de olsa nasip olacak. Edirne'mizi burada temsil etmek burada olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Stoper, kaleci ve forvet eksiklerimizi tamamlayacağız"

Stoper, kaleci ve forvet transferi üzerinde durduklarını ifade eden Başkan Üner, "Cahit Erçevik hocamızla devam ediyoruz. Hocamız sağ olsun iyi bir kadro kuruyor. Onu 3 yıldır farklı takımlardaki oyuncularıyla karma bir şeyler yaptık. Bizim de hocamıza önerdiğimiz oyuncular vardı. Güzel bir kadro kurmaya çalışıyoruz. İskeleti kurduk gibi. Birkaç stoper kaleci ve forvet eksiklerimizi de önümüzdeki günlerde tamamlayarak kadroyu bitirmiş olacağız" diye konuştu.

"Bu sene taraftarımızla iyi işler yapacağız"

Başkan Savaş Üner, Edirnespor taraftarına mesaj vererek, şu ifadelere yer verdi:

"Bugünden itibaren yüzde 50 kapasiteyi duyduğumuz için inşallah kötü sonuçlar olmaz kışa doğru. Güzel bir Edirne takımı kuruyoruz onlara. İnşallah onlara kavuşacağız. Edirne'de 25 Kasım Stadı'nda güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Onlar olduğu zaman bizler daha iyi durumda oluyoruz. Geçen sene play-offu kaçırmamızın en büyük nedenlerinden biri onların olmayışıydı çünkü çok kritik maçları kendi elimizle verdik. O maçları seyirci desteğiyle vermemiz kesinlikle olmaz çünkü onların gücü bizim için iyiydi. Olmadı ama bu sene inşallah seyircimizle iyi işler yapacağız." - İSTANBUL

Edirnespor, Play Off, Edirne, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! (Özel haber) Savaş Üner: 'Bu sene play-off oynayacağımızı düşünüyorum' - Son Dakika Spor


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