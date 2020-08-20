Son dakika haberleri: (Özel haber) Seyfettin Selim: "Kırkpınar'a bu sene karşıyım, ağa olarak bunu yaptırmayacağım"

5 Temmuz tarihlerinde Edirne'de yapılması planlanan 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin korona virüs salgını nedeniyle ertelenmesini değerlendiren Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, "Kırkpınar'a gerçek pehlivan bulamayız. Kırkpınar'a bu sene karşıyım, Ağa olarak bunu yaptırmayacağım" dedi.

Korona virüs önlemleri kapsamında Edirne'de yapılması planlanan 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelenmişti. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, güreşlerle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın organizasyonu yapabilmek için çabaladığını ve Sağlık Kurulu'ndan haber beklediğini belirten, Kırkpınar'ın 3 Altın Kemerli Ağası Seyfettin Selim, "Federasyon başkanı bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu saatten sonra Kırkpınar'a yakışır bir güreş olmaz. Pehlivanlar hazırlık yapamaz. Beslenme düzenleri vardır. Aralıkta başlar hazirana kadar yüklenirler. Sürekli kendilerini geliştirirler. Benim neden istemediğim belli. Pehlivanların çoğu antrenmanı bıraktı. 50 tane başpehlivan varsa bunların içinden 7-8 tanesi antrenman yapıyor. Kırkpınar'a gerçek pehlivan bulamayız. Kırkpınar'a bu sene karşıyım, ağa olarak bunu yaptırmayacağım" dedi.

"Yapsalar da gitmem"

Pandemi sürecinin beklediklerinin çok dışında geliştiğinin altını çizen Selim, "Pandemi süreci beklediğimiz gibi geçmedi. Vakalar artıyor. Kurban bayramından önce vaka sayısı 800'e düşmüştü. Şimdi bin 200'lere çıktı. Dolayısıyla bu saatten sonra olmaz. Federasyon Kırkpınar'ı yapma kararı alırsa gitmem ama bana rağmen yapamazlar. Yapılsa da gitmem" diye konuştu.

"İyi biri çıkmazsa 20 yıl daha ağalığı bırakmam"

Ağalığa devam edip etmeme konusunu da değerlendiren Seyfettin Selim, "Ağalığa devam. İyi bir aday çıkana kadar bırakmayacağım. 10 sene oldu. 4. kemere gidiyorum. Sözümdeyim; iyi biri çıkmazsa 20 yıl daha ağalığı bırakmam. Spor bakanıyla görüştüm; Kırkpınar Stadı'nı değiştirmesini istedim. 'Sponsor olacağım. Ben yapacağım. Benim adımı verin' dedim. 'Tamam' dedi. Ama geri dönemediler. Bende Arnavutköy'de 40 derslikli ve Edirne'de de 22 derslikli okul yaptırıyorum" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ