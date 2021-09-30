Son dakika haberleri! Özel harekat polisi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre Bingöl'de geçirdiği kaza sonucu vefat eden Özel Hareket polisi Ahmet Kekül, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'de geçirdiği kaza sonucu vefat eden Özel Hareket polisi Ahmet Kekül, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Bingöl'de görev yapan Özel Harekat polisi Ahmet Kekül (32) evinde geçirdiği kaza sonucu vefat etmişti. Bıçakla yaralanan, kaldırıldığı hastanede vefat eden Kekül, bugün memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ayyıldız Camisinde kılınan cenaze namazına İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, meslektaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazı sırasında kardeşleri Alperen ve Furkan Kekül, abisinin üniformaları ile bayrağa sarılı tabutun başında nöbet tuttu. Kekül, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS

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