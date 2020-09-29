Özel hastane önünde ölen vatandaş için evinin önünde helallik alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel hastane önünde dakikalarca can çekişerek yaşamını kaybeden Sebahattin Duru için evinin önüne getirilen tabutunun başında helallik istedi. Duru'nun cenazesi daha sonra memleketi Samsun'a gönderildi.

Olay dün sabah 06.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru'nun yardımına koştu. Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar, özel hastanenin personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru'nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlatıldı.

Duru'nun cenazesi ise tamamlanan otopsi incelemelerinin ardından, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önüne getirildi. Burada Duru için yakınlarından helallik istendi. Duru'nun cenazesi daha sonra otobüs ile memleketi Samsun'a gönderildi. Samsun'un Ladik ilçesi Teberoğlu köyünde yarın kılınacak cenaze namazının ardından Duru'nun cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi.