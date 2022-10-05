Özel hastanedeki tepki çeken görüntülere soruşturma - Son Dakika
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Özel hastanedeki tepki çeken görüntülere soruşturma

05.10.2022 15:18
Özel hastanedeki tepki çeken görüntülere soruşturma

ATAŞEHİR'de bulunan özel hastanede personellerin, hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada tepki çekti.

ATAŞEHİR'de bulunan özel hastanede personellerin, hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada tepki çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ataşehir'de bulunan özel hastanede 31 Ocak 2022 tarihinde görevli personel, tedavi gören kadın hastayla alay ederek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde personel hastanın yüzüne para atarak alay etti. Görüntüler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İçerenköy'de yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu gösterir bir videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme geldiği görülmekle, bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğin başlatılması amacıyla soruşturma başlatılmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel hastanedeki tepki çeken görüntülere soruşturma - Son Dakika

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