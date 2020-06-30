Son dakika haberleri... Özkan: "Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda 3 delege ve 1 başkan ile temsil edilecek" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda 3 delege ve 1 başkan ile temsil edilecek."

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz."