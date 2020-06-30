Son dakika haberleri... Özkan: "Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda 3 delege ve 1 başkan ile temsil edilecek" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Özkan: "Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda 3 delege ve 1 başkan ile temsil edilecek"
Gelen son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda 3 delege ve 1 başkan ile temsil edilecek."
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:47 Kaynak: AA
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