Son dakika haberleri: Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı
22.12.2020 14:36
Son dakika haberler: Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in cenazesine katılanların aileye taziyelerini sunması Cenaze törenine gönderilen çelenkler Özkan Sümer'in aile yakınları Özkan Sümer için hellallik istenmesi, cenaze namazının kılınması Özkan Sümer'in naaşının cenaze aracına...
Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in cenazesine katılanların aileye taziyelerini sunması
Cenaze törenine gönderilen çelenkler
Özkan Sümer'in aile yakınları
Özkan Sümer için hellallik istenmesi, cenaze namazının kılınması
Özkan Sümer'in naaşının cenaze aracına taşınması TRABZON - Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.
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