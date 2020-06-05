Son dakika haberleri: Öztrak: "Bizi sokağa çekmeyi başaramayacaksınız"
Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (3)
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:45 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Öztrak: 'Bizi sokağa çekmeyi başaramayacaksınız' - Son Dakika
Son Dakika Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu