Son dakika haberleri... 'Paha biçilemez' eserler süpürge kutusundan çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'Paha biçilemez' eserler süpürge kutusundan çıktı

18.12.2020 12:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'Paha biçilemez' eserler süpürge kutusundan çıktı Tarihi eserlerin saklandığı noktalar pes dedirtti Denizli'de yasadışı yollarla ele geçirdikleri tarihi eserleri satmak isteyen şahısların aracına operasyon düzenlendi.

'Paha biçilemez' eserler süpürge kutusundan çıktı

Tarihi eserlerin saklandığı noktalar pes dedirtti

DENİZLİ - Denizli'de yasadışı yollarla ele geçirdikleri tarihi eserleri satmak isteyen şahısların aracına operasyon düzenlendi. Tarihi eserleri sakladıkları bölmeler akıllara durgunluk getirdi. Tarihi eserleri yedek lastiğin bulunduğu bölmeye gizledikleri ortaya çıktı.

Antalya'da yasadışı yollarla ele geçirdikleri çok sayıda tarihi eseri, 3 şüpheli Denizli'ye getirdi. Kentte tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüphelilerin bilgisini alan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Bir süre fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerin aracına Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesinde operasyon düzenlendi. Jandarma KOM ekipleri araç içerisinde yaptıkları aramalarda tarihi eserlerin saklandığı noktaları tespit etti. Paha biçilemez eserleri sakladıkları yerler görenleri hayrete düşürdü. Tarihi eserlerin bir kısmı aracın yedek lastiğinin bulunduğu bölmeye gizlenmiş halde bulundu. Tarihi eser niteliğindeki vazonun içerisinde konulan sikkeler ise bir süpürge makinesine ait kutudan çıktı.

Onlarca tarihi eser ele geçirildi

Yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 968 adet sikke, 81 adet tarihi obje, mermer başlı heykel ve tarihi vazo ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik olarak kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Son dakika haberleri... 'Paha biçilemez' eserler süpürge kutusundan çıktı
Son dakika haberleri... 'Paha biçilemez' eserler süpürge kutusundan çıktı
Son dakika haberleri... 'Paha biçilemez' eserler süpürge kutusundan çıktı
Son dakika haberleri... 'Paha biçilemez' eserler süpürge kutusundan çıktı

Ekonomide Durgunluk, Jandarma, Antalya, Denizli, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... 'Paha biçilemez' eserler süpürge kutusundan çıktı - Son Dakika


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