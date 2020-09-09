Son dakika haberleri... Pakdemirli: "Dünyada kuru üzüm ihracatında birinci sıradayız" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası Kuru İncir ve Üzüm İlk Ürün Töreni'nde konuştu. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin salona gelmesi

Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti

Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı