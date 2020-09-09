Son dakika haberleri... Pakdemirli: "Dünyada kuru üzüm ihracatında birinci sıradayız"
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi Bakan Pakdemirli'nin törene video konferans yö Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası Kuru İncir ve Üzüm İlk Ürün Töreni'nde konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi
Bakan Pakdemirli'nin törene video konferans yö
Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası Kuru İncir ve Üzüm İlk Ürün Töreni'nde konuştu. (1)
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