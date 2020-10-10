Son dakika haberleri... Pakdemirli: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Pakdemirli: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını...
10.10.2020 19:13
Son dakika haber: Pakdemirli: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor"
Pakdemirli: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor"
Hatay, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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