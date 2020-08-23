Son dakika haberleri... Pakdemirli: "Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli yağış bekliyoruz"
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Soru soran basın mensubu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin soruyu cevaplaması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelanlar nedeniyle...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Soru soran basın mensubu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin soruyu cevaplaması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde inceleme yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 17:05
Kaynak: AA
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