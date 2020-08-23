Son dakika haberleri... Pakdemirli: "Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli yağış bekliyoruz" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Soru soran basın mensubu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin soruyu cevaplaması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde inceleme yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu.