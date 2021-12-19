Son dakika haberleri... Pakistan Başbakanı Han, Afganistan konusunda İİT'ye büyük sorumluluk düştüğünü söyledi - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'ı desteklemeyi dini görev olarak nitelendirerek, bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Başbakan Han, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Afganistan'da kötüleşen sağlık ve eğitim sektörü ile insani duruma vurgu yaparak, bu ülkenin kaosa sürüklendiği uyarısında bulundu.

Han, Afganistan'a insani yardım ihtiyacının altını çizerek, dünya zamanında harekete geçmekte başarısız olursa bu ülkenin insanlığın neden olduğu en büyük felakete dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Afganistan'ı desteklemeyi dini görev olarak nitelendiren Han, bu konuda İİT'ye büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Terör yayılabilir uyarısı

Han, sınırlı kaynaklar sebebiyle Afgan hükümetinin teröre karşı koyamaması halinde diğer ülkelere terörün yayılma tehlikesinin bulunduğuna işaret ederek, bu ülkedeki DEAŞ varlığına işaret etti.

DEAŞ'ın uluslararası saldırılar gerçekleştirebileceğine dikkati çeken Han, terör örgütleriyle baş etmenin tek yolunun istikrarlı bir Afganistan'dan geçtiğini vurguladı.

Afganistan'a desteğin Taliban ile ilişkilendirilmemesi çağrısında bulunan Han, 40 milyon Afgan halkının düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İİT'ye Keşmir ve Filistin çağrısı

Han, Taliban yönetiminin kapsayıcı hükümet kurması, insan haklarına ve kadın haklarına saygı göstermesinin uluslararası yardımların yolunu açacağını ifade ederek, uluslararası toplumdan da Afganistan'ın kültürel gelenekleri ve özellikle kızların eğitimi konusunda duyarlı olmasını talep etti.

Han, Afganistan'da ortaya çıkacak kaosun Pakistan'a daha fazla mülteci anlamına geleceğini belirterek, İİT'ye de Filistin ve Keşmir meseleleri konusunda bütüncül yanıt vermesi çağrısında bulundu.