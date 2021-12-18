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Son dakika haberleri | Pakistan Başbakanı Han'dan, ABD'ye "Afganistan'a yardım" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Pakistan Başbakanı Han'dan, ABD'ye "Afganistan'a yardım" çağrısı

18.12.2021 11:46
Son dakika haberleri | Pakistan Başbakanı Han'dan, ABD'ye "Afganistan'a yardım" çağrısı

Son dakika haber: Pakistan Başbakanı İmran Han, Afgan halkının son derece şiddetli bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak ABD'nin Afgan halkına yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afgan halkının son derece şiddetli bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak ABD'nin Afgan halkına yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Han, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Afganistan'a zamanında yardım etmediği takdirde bu ülkede büyük bir insani kriz yaşanacağını ve bu durumun, Afganistan'ı yeniden uluslararası teröristler için "cennet" haline getireceğini belirtti.

Han, uluslararası güçlerin Afganistan'da yaptıklarını "delilik" olarak nitelendirerek bu ülkelerin savaş aracılığıyla hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını anımsattı.

Afganların son derece şiddetli bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Han, ABD'nin bu halka yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Han, Afganistan'daki durumun kendileri için çok zor olduğunu belirterek bu ülkede yaşanan bir kaostan en çok Pakistan'ın zarar göreceğini ifade etti.

Nükleer savaş endişesi

Öte yandan Han, Cammu Keşmir'in adeta bir hapishaneye döndüğünü ve 8 milyon Keşmirlinin açık hava hapishanesinde yaşamaya zorlandığını belirterek Hindistan'da iktidardaki "ırkçı" Hindistan Halk Partisinin (BJP) Hindistan ve bölge için tehlikeli olduğunu kaydetti.

Han, BJP'nin politikaları sebebiyle iki ülke arasında nükleer savaş çıkmasından endişe ettiğini dile getirdi.

İslam karşıtlığına ortak cevap çağrısı

Terör ile İslam'ın veya diğer bir dinin bir ilişkisi olmadığını dile getiren Han, Müslüman liderlerin entelektüel olarak cevap vermemeleri sebebiyle bu olgunun yayıldığını kaydetti.

Han, İslam karşıtlığıyla ilgili de Batı'nın, İslam'ın ruhunu doğru anlaması için tüm İslam ülkelerinin ortak bir cevap vermesi gerektiğini ifade etti.

Yolsuzlukla mücadele vurgusu

Yolsuzluğun bir ülkeyi yıkıma uğrattığına dikkati çeken Han, yoksul ülkelerin kaynak eksikliği sebebiyle değil, yolsuzluk yapan liderler sebebiyle yoksul olduğunu söyledi.

Han, Pakistan'ın bugün karşı karşıya olduğu sorunların sebebinin "Butto ve Şerif" aileleri olduğunu söyleyerek bu iki ailenin, Pakistan'da kendi hanedanlıklarını kurmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Han, bakanlarla ilgili yolsuzluk iddialarının gündeme gelmesi halinde şeffaf soruşturma yürüteceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pakistan Başbakanı Han'dan, ABD'ye 'Afganistan'a yardım' çağrısı - Son Dakika


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