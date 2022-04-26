Pakistan'da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, üniversite kampüsü içerisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi gönderildi.
Güvenlik güçleri, patlamanın sebebini araştırıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü - Son Dakika