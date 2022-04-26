Son dakika haberleri | Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

26.04.2022 13:14
Son dakika haberleri | Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, üniversite kampüsü içerisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi gönderildi.

Güvenlik güçleri, patlamanın sebebini araştırıyor.

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Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü - Son Dakika


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