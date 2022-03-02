Son dakika haberleri... Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 3 polis öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 3 polis öldü

02.03.2022 19:02
Son dakika haberleri... Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 3 polis öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Ketta şehrinde devriyedeki polis aracı yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 polis yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda hasar oluşurken, bazı dükkanlarda yangın meydana geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, Belucistan Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak bunu terör eylemi olarak nitelendirdi.

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Pakistan, Patlama, Ketta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 3 polis öldü - Son Dakika


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