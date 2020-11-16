Son dakika haberleri! Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto sürüyor

16.11.2020 10:43
Son dakika haberleri! Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto sürüyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Rawalpindi kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarına yönelik protestolar sürüyor.

Pakistan'ın Rawalpindi kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarına yönelik protestolar sürüyor.

Fransa'nın İslamabad Büyükelçiliğine yürümek isteyen, Fransa ve Macron karşıtı sloganlar atan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) üyesi binlerce kişi, dünden bu yana şehrin çeşitli noktalarında protestolarını sürdürüyor.

Emniyet güçleri, İslamabad'ın giriş ve çıkışları ile bu güzergahlar üzerindeki yollarda 300'ün üzerinde konteyner ile önlem aldı.

Öte yandan, göstericilerin başkente yürümesine engel olmak isteyen polis ile protestocular arasında arbede çıktı.

Basına yansıyan görüntülerde, protestocuların konteynerleri taşıyarak geçiş güzergahlarını açtıkları görüldü.

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Protestocular polise taş ve sopa fırlattı. Bir grup gösterici ise metrobüs duraklarına zarar verdi.

Olaylarda çok sayıda gösterici ve polis yaralandı.

Mobil internet hizmetleri askıya alındı

Öte yandan, protestoculardan bazılarının gazetecileri de taciz ettiği, bazı muhabirlerin telefonlarına el koyduğu belirtildi.

Rawalpindi'de mobil internet hizmetleri de askıya alındı.

İslamabad'da ise parlamento binası, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölge konteynerlerle kapatıldı.

Göstericiler, Fransa'nın büyükelçisinin ülkeden kovulmasını ve bu ülkeyle tüm diplomatik, ticari ve ekonomik bağların koparılmasını talep ediyor.

Pakistan'ın Karaçi, Lahor, Peşaver ve İslamabad gibi şehirlerinde daha önce de Fransa ve Macron karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Dağlık Karabağ'dan dumanlar yükseliyor! Kenti boşaltmak için ek süre isteyen Ermeniler, yakıp yıkmaya devam ediyor Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 16-22 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı "Ekmek yoksa pasta yesinler" sözüyle hafızalara kazınan Kraliçe Marie Antoinette'in ayakkabısı rekor fiyata satıldı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi
Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor         
10:46
Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır         
10:24
Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı         
10:05
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor         
09:47
Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti         
09:20
Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdı Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdı         
09:18
Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti         
09:05
Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı         
07:50
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı         
00:23
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü         
22:38
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 10:53:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei